歐盟要求TikTok堵塞「為你推薦」功能漏洞　否則面臨重罰

歐盟委員會（European Commission）11月6日指控社交平台TikTok違反歐盟《數位服務法》（Digital Services Act，簡稱 DSA）規定，並要求其修復推薦系統中所產生的「兔子洞效應」（Rabbit hole effect），即把用戶的注意力吸引到更多的類似影片中。若未能改善該漏洞，明年將面臨高達其全球年營業額6%的罰款。



據路透社於11月6日的報道，歐盟委員會表示使用者在使用 TikTok 的「為你推薦」功能時，會無止境地反覆接觸有關悲傷、孤獨或身材焦慮的內容，會對使用者的心理健康造成不利影響。

歐盟科技主權、安全與民主執行副主席維爾庫寧（Henna Virkkunen）在一份聲明中表示，每次用戶在 TikTok 上滾動或點讚影片時，演算法都會推送更多類似的內容，將用戶引入一個難以擺脫的陷阱：「初步調查結果再次表明，TikTok需要加強保護用戶，包括未成年人的健康。」

歐盟委員會指，TikTok需要改進其「為你推薦」功能演算法的設計，並應該依賴用戶的明確偏好，提高用戶控制功能的易用性和可訪問性，並定期測試其演算法，以及其他一些改進措施。

歐盟委員會表示，TikTok需要改進其「為你推薦」功能演算法的設計，若未能處理，則可能在明年處罰其全球營業額6%的罰款。（Getty Images）

歐盟委員會同時強調，若TikTok母公司字節跳動（ByteDance）未能依規改善，未來將可能面臨高達其全球年營業額約6%的罰款。

而TikTok則否認上述指控，並在公司聲明中表示，歐盟委員會的一系列聲明根本不準確，歪曲了公司平台的架構，以及公司對用戶安全的承諾。同時亦表明公司一直致力於保護我們的社區，同時讓用戶能夠直接、直觀地控制他們的內容體驗。

路透社指，目前的指控是歐盟對TikTok更廣泛調查的一部分。早於今年2月，歐盟指控TikTok有以下問題：平台設計具有成癮性、保護兒童的措施不足，以及研究人員難以取得公共資料。TikTok當時表示這些調查結果「完全錯誤」，並將採取措施予以反駁。