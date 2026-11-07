23歲中國女遊客涉盜竊在日本被捕　專攻24小時健身室或涉案10多宗

日本警視廳近日公布一宗涉及中國遊客的連環盜竊案。一名今年8月以旅遊簽證入境日本的23歲中國籍女子沈思均，因涉嫌多次潛入一間連鎖品牌的24小時健身室進行盜竊而被捕。



日本媒體就連環盜竊案的報道：

據日本TBS電視台報道，被捕者為中國籍、職業不詳的沈思均，其涉嫌竊盜等罪名。

據警視廳透露，10月12日，沈思均涉嫌在位於東京世田谷區三軒茶屋的「Anytime Fitness」健身室內，從兩名顧客的袋中竊取1.5萬日圓（約742港元）現金以及用於進入健身室的鑰匙。

由於進入該健身室需要鑰匙，沈思均是趁其他顧客開門離開時潛入店內；在約8分鐘的時間內，她從置物架上的包內竊取現金等財物，隨後離開現場。

來到10月16日，沈思均重施故技，試圖進入位於澀谷區的一間同品牌分店時，被員工發現其所持鑰匙疑似為之前盜竊所得，隨後被當場逮捕。

報道指，面對警方的盤問，沈思均選擇保持沉默。警視廳目前正展開調查，懷疑她在東京都內其他同品牌分店也曾多次針對顧客財物實施竊盜，涉案次數超過10宗。