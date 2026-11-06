普京簽令接管日本煙草在俄資產　日方強烈抗議要求撤回

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）11月5日簽署總統令，把日本煙草產業（JT）旗下海外子公司「日本煙草國際」（JTI）在俄4家經營主體交由俄方關聯企業臨時管理。對此，日本外務省歐洲局長中村仁威6日向俄羅斯駐日大使諾茲德廖夫（Nikolay Nozdrev）提出抗議，要求撤回總統令。



據日本共同社報道，JTI在俄設有4座生產基地，僱員約4000人，佔據當地煙草市場約四成份額，俄羅斯市場貢獻JT約一成銷售額。日本煙草表示：「正在仔細評估今後可能採取的措施選項。」

圖為日本煙草的標誌。（Reuters）

俄羅斯在2023年設立法規，對來自被視為「非友好國家」的企業可實施限制措施，包括收取高額費用、置於俄政府或企業的臨時管理之下。近期包括瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）及法國大型連鎖超市歐尚（Auchan）等歐洲企業，也相繼失去其對俄羅斯業務的實際控制權。

JTI自1999年進駐俄羅斯，在俄烏衝突後並未撤出，僅暫停新增投資。近期俄日關係持續惡化，先後發生俄方拘留北海道新聞記者、南千島群島（日本稱北方四島）相關爭端等事件。