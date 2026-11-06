日本2026紅葉最新預測出爐　一文看清東京大阪等地最佳賞楓時間

據日本氣象株式會社發布的最新預測顯示，國內大部分地區的秋葉已經開始變色，預計今年的賞楓季節將較往年晚幾天到來，其中東京的最佳賞楓時間為11月30日，名古屋是12月4日，大阪則是12月6日，福岡是12月10日。



據《日本時報》報道，日本氣象株式會社預測了全國約3000座山峰和700個賞楓點的紅葉觀賞期。預測的日期是指日本楓樹大部分葉子變紅或銀杏樹大部分葉子變黃的第一天。

日本氣象株式會社發布的最新紅葉盛開時間：

2026年11月4日，日本氣象株式會社發布的最新預測顯示，國內大部分地區的楓葉已經開始變色，其中東京的最佳賞楓時間為11月30日，大阪是12月6日，福岡是12月10日。（日本氣象株式會社網站）

由於全國氣溫高於往年平均水平，導致紅葉觀賞期稍微推遲，因為秋葉明亮的黃色和深紅色是由較冷的天氣帶來的。 10月份日本氣溫高於往年，今年最後兩個月氣溫將持續偏高，因此紅葉的出現時間通常會比往年晚幾天。

包括札幌在內的北海道大片地區，銀杏和楓樹的紅葉觀賞期已經到來。報告預測，東北地區大部分地區的銀杏葉將在11月中旬左右變黃，而楓葉的變紅則會在11月較後時間出現。

日本氣象株式會社指出，東京的銀杏葉將於11月29日變色，楓葉則在11月30日變色，兩者都比往年晚了幾天。

日本氣象株式會社發布的最新銀杏盛開時間：

2026年11月4日，日本氣象株式會社發布的最新預測顯示，國內大部分地區的銀杏已經開始變色，其中東京最佳觀賞銀杏的時間為11月29日，大阪是11月27日，福岡是11月30日。（日本氣象株式會社網站）

在更南邊的地區，銀杏葉很可能在11月內變黃，而包括京都、名古屋和大阪在內的大部分地區的楓葉則要到12月才會變色。

2025年的秋葉季大多比2024年來得早，2024年日本各地都創下史上最晚的秋葉季紀錄。

2022年11月8日，日本岐阜縣木曾谷中山道的秋葉顏色。(Getty）

目前，日本氣象株式會社在北海道少數幾個觀測到已進入秋葉季的地區記錄到，楓葉變色的時間比往年晚。在其他觀察到類似情況的地區，銀杏葉的變色時間與往年基本一致，只有金澤例外，它的秋葉季提前了兩週開始。