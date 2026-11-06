日本眾議院通過食品消費稅減至1%　在野黨警告補貼資金來源不明

日本消費稅減免相關法案11月6日在眾議院會議獲執政黨多數贊成通過，在野黨表決時全數投下反對票，並批評補貼缺口的資金來源不明。目前該法案已送交參議院審議。新案規定，自2027年4月起，食品消費稅率在兩年內由8%降至1%，差額部分配套補貼中低收入群體，令食品消費稅實質歸零。



據《朝日新聞》報道，消費稅減免政策結束後，將全面實施「就業者負擔減輕支援金」的新制度，旨在根據收入水平提供精細化的補貼。

《讀賣新聞》稱，該新制計劃在2027、2028 財年開始實施，目標在2029年實現全面實施，規模約每年6000億日圓（約298億港元）。

這張攝於2026年4月3日的照片中，可以看到一間位於日本大阪的麥當勞餐廳。（Getty）

報道指，相關法案先經眾議院財政委員會表決，自民黨、日本維新會投贊成票，所有在野黨均投反對票。在野黨批評，法案表決階段，資金來源與受惠對象細節仍未𨤳清。

現階段，日本執政黨計劃11日於參議院啟動審議，爭取本屆會期12月12日前完成立法。法案若通過，將是日本1989年引入消費稅以來首次下調稅率。