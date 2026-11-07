民主黨大勝後擬推一系列AI治理法案　路透：料受特朗普政府阻礙

路透社11月6日引述美國議員和國會助理等人表示，民主黨計劃在明年1月接管國會後，將推一系列人工智能（AI）相關法案，一改共和黨當前重點扶持AI產業發展的政策方向，將安全監管置於重要位置。不過報道分析指，相關法案的推進將面臨特朗普政府的強大阻力。



民主黨將推什麼AI相關法案？

報道指，民主黨擬提出的法案涵蓋多重方向：保護消費者免受數據中心擴張推高電價的影響；要求對先進AI模型開展獨立安全測試；明確AI企業對產品造成損害的法律責任；部分議員還提議設立專門獨立機構監管科技企業。

與此同時，民主黨人還計劃動用國會聽證權力，傳喚 OpenAI、Anthropic、谷歌（Google）等龍頭企業高層宣誓作證，強化行業監管。

德州迎來三十餘年首位民主黨籍州長伊諾霍薩（Gina Hinojosa），她11月5日受訪表示，在制定出妥善保護居民的法律規範之前，德州必須全面暫停數據中心（Data Center）項目的推進。（YouTube@GinaHinojosaTX影片截圖）

特朗普政府一再反對為AI設置強制規則，報道分析指，民主黨的法案極易遭到否決，若要推翻總統的否決，需爭取兩院三分之二票數支持。

金融機構詹姆斯（Raymond James）華盛頓政策分析師米爾斯（Ed Mills）分析認為重大安全危機或提升立法通過概率，又稱民主黨可以把監管條款捆綁進年度例行法案推進。

當前民主黨在中期選舉大勝帶來的AI監管預期變化，已對股票市場出現影響，科技股承壓。儘管多數選民認為特朗普政府忽視AI潛在風險，市場卻正擔憂新規會拖累AI產業盈利。