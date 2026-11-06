美國民主黨擬推法案永久禁超級AI　違規比照核武級可囚20年

美國民主黨在11月3日中期選舉取得參眾兩院控制權，令一項於9月提出的《禁止超級人工智能法案》(Ban Artificial Superintelligence Act of 2026，又稱ASI禁令）再次受到關注，草案建議違規者最高可囚20年。與此同時，有份推動「ASI禁令」草案的民主黨籍眾議員安薩里（Yassamin Ansari）於11月4日發文，敦促民主黨在開議第一天，就將暫停先進AI的發展列為首要議程，強調需監管這一「失控行業」。



2026年10月5日，美國加州洛杉磯，參議員桑德斯（Bernie Sanders）在支持加徵一次性財富稅公投提案的集會上發表講話。（Getty）

「ASI禁令」草案由無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）與民主黨眾議員卡薩爾（Greg Casar，暫譯）於9月23日提出，安薩里是眾議院版本的發起人之一。該草案建議永久禁止研發或部署「超級AI」，並成立全新的聯邦專責機構以暫緩先進AI的開發進程，個人違規最高可判監20年。

根據法案草案內容，「人工超級智慧」(ASI）被視為在大多數領域均超越人類認知表現，又或具備策劃削弱人類主導權，甚至有能力推翻美國政府的AI系統。法案禁止任何人或機構開發、部署、擁有或資助ASI，以及任何展現「超級智慧前兆特徵」的系統。相關危險特徵包括：具備自主規避關機指令、進行未授權網路攻擊、提升核生化武器設計能力或進行自我遞歸改進等失控風險。

在監管架構方面，草案規劃設立內閣級的專責機構「人工智能部」(Department of Artificial Intelligence)，由總統任命部長並設立專家諮詢委員會，全生命週期監控前沿模型。在該部門正式運作並建立安全審查機制前，算力達到10的25次方運算以上的先進AI系統將實施強制暫緩研發。

違規企業可被撤銷營運資格

該法案還指示政府與其他國家就AI安全標準達成國際協議，這或意味著對那些繼續在國際框架之外開發這些系統的國家施加限制。

根據草案，任何違規企業可被撤銷營運資格、強制解散，並沒收資產，被形容等同被判「死刑」。個人則最高可判聯邦監禁20年，其量刑標準比照現行非法研發核武器之重大國安罪行；非決策員工違規亦面臨10年產業禁業處分。

民主黨在中期選舉取得壓倒性勝利後，民主黨籍眾議員安薩里4日發文稱，民主黨人在新國會開議首天的首要任務，應該是暫停先進人工智能的研發，監管這個失控的行業，並禁止超級AI。其貼文隨即引起廣泛關注，也令「ASI禁令」再次成為焦點。