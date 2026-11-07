日本癌末男子路上撿109萬現金　當上帝禮物揮霍旅遊　被判監6個月

日本仙台一名43歲男子今年3月獲醫生告知癌症復發、僅剩兩至三個月壽命後，於回家路上竟然發生奇事，他撿獲一間保安公司不慎遺落在街頭的2200萬日圓（109萬港元）現金，他將其視為上天的饋贈，把錢取走大肆花費，最後法院11月6日以侵佔遺失物罪將其判監6個月。



據日本《朝日新聞》報道，涉事男子名為末永拓也，他將撿獲的其中1800萬日圓（約89萬港元）用於越南和伊勢的旅行，以及食物和醫療的開支，其中赴越南是為拜訪親人。

我當時想，這是上帝賜予我的禮物。 末永拓也

其後末永拓也於7月被捕，此時已超出醫生預估的存活期。在案件初審中，檢方一度批評末永拓也「極其自私」，並要求判處一年監禁，辯方則以他身患絕症、沒有前科為由，爭取緩刑。

報道稱，這筆損失由保安公司的保險承擔，末永需要每月向保險公司償還3萬日圓（約1500港元），要五十多年才能清償。

法官表示，即便考慮他當時絕望的處境、無犯罪記錄等減刑因素，仍不適合給予緩刑。法庭宣判6個月監禁後，末永拓也低頭認罪，此時距他收到絕症通知，已經過去八個月。