日本癌末男子路上撿109萬現金 當上帝禮物揮霍旅遊 被判監6個月
撰文：林嘉敏
出版：更新：
日本仙台一名43歲男子今年3月獲醫生告知癌症復發、僅剩兩至三個月壽命後，於回家路上竟然發生奇事，他撿獲一間保安公司不慎遺落在街頭的2200萬日圓（109萬港元）現金，他將其視為上天的饋贈，把錢取走大肆花費，最後法院11月6日以侵佔遺失物罪將其判監6個月。
據日本《朝日新聞》報道，涉事男子名為末永拓也，他將撿獲的其中1800萬日圓（約89萬港元）用於越南和伊勢的旅行，以及食物和醫療的開支，其中赴越南是為拜訪親人。
我當時想，這是上帝賜予我的禮物。
其後末永拓也於7月被捕，此時已超出醫生預估的存活期。在案件初審中，檢方一度批評末永拓也「極其自私」，並要求判處一年監禁，辯方則以他身患絕症、沒有前科為由，爭取緩刑。
報道稱，這筆損失由保安公司的保險承擔，末永需要每月向保險公司償還3萬日圓（約1500港元），要五十多年才能清償。
法官表示，即便考慮他當時絕望的處境、無犯罪記錄等減刑因素，仍不適合給予緩刑。法庭宣判6個月監禁後，末永拓也低頭認罪，此時距他收到絕症通知，已經過去八個月。
23歲中國女遊客涉盜竊在日本被捕 專攻24小時健身室或涉案10多宗日本茨城縣對開海域5.6級淺層地震 最大震度3級內地訪日遊客未見復甦 日本稱力推地方旅遊吸引各國回頭客日本2026紅葉最新預測出爐 一文看清東京大阪等地最佳賞楓時間