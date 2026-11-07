內地訪日遊客未見復甦 日本稱力推地方旅遊吸引各國回頭客
撰文：李健民
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日本首相高市早苗因於國會答辯發表「台灣有事」等涉台言論，令中國到日旅客的數量減少。日本觀光廳官員表示，將著重宣傳東京以外的日本地方景點，務求吸引各國遊客再度訪日。
日本共同社在11月6日報道指，自首相發布涉台言論後，中國外交部以中日關係惡化，對中國公民的人身安全有重大風險為由，呼籲國民避免前往日本。來自中國內地的訪日人數自2025年12月起大幅減少。
日本國家旅遊局（JNTO）今年1月至9月的數據，中國訪日人數共錄得333.6萬人次，較上年同期的748.8萬人次減少約55.5%。而團隊遊客減少尤為明顯，日本觀光廳相關人士坦言「影響很大」。
政府亦提出要於2030年到訪日本旅客數量提升至6,000萬人次的目標，而2025年訪日遊客數量為4,268萬人次，創下歷史新高。然而今年受中國遊客人數大減的影響，許多意見認為全年累計人數僅能與2025年持平。有國會議員表示，只要日中關係不穩定下來，或許就看不到恢復的前景。
報道指，日本在吸引中國以外的國家和地區的遊客訪日的工作進展順利，日本政府將提升地方旅遊景點的吸引力，致力於增加各國的回頭客。
觀光廳官員指，若中國以外的地區增幅能夠維持現狀，那就有可能達成2030年6,000萬人次的目標。根據國家旅遊局今年1月至9月的數據，韓國遊客同比增長21.6%至826.3萬人次，台灣遊客增長19.1%至599.8萬人次。而東南亞的表現強勁，馬來西亞增長12.1%到45.6萬人次、印尼增長10.3%至49.5萬人次。
觀光廳表示重視回頭客，並為了讓他們再度訪日，觀光廳計劃著重宣傳其他地區。不過與東京等大都市相比，部分地方縣市的交通規劃未及完善，因此日本政府計劃運用現行的國際觀光旅客稅（離境稅）稅收等措施推進地方交通建設。
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