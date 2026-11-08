以色列總統將授權正直黨領導人艾森科特組建新政府

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）決定，授權正直黨領導人、以軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eizenkot）組建新一屆政府。艾森科特為總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導右翼陣營的主要對手。此前在以色列120席議會中，67名議員推薦艾森科特，46人支持內塔尼亞胡。總統目前有28天的時間來組成政府，並有可能獲得額外14天的延期。



路透社報道，內塔尼亞胡的執政聯盟在10月27日的選舉中失去多數席位，沒有一個政黨在議會中獲得足夠的席位組成執政聯盟。以色列總統有權選擇哪個政黨的領導人來組成政府，這項決定部分取決於議會成員的意願。

10月28日，以色列前軍隊總參謀長、「亞沙爾」（Yashar）黨領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）於黨總部揮舞以色列國旗。(Reuters)

今次大選，阿拉伯裔政黨合計拿下創紀錄19席，成為關鍵力量。其中，有兩個阿拉伯裔佔多數的政黨都表示支持艾森科特，但艾森科特對合作設置多項前提，例如承認以色列是猶太國家、譴責哈馬斯是恐怖組織等。

在這些原則的框架下組成一個聯盟似乎很困難。阿拉伯政黨拉姆黨的領導人表示，他不會將哈馬斯列為恐怖組織。如果艾森科特成功爭取阿拉伯政黨加入他的聯合政府，他可能會失去右翼政黨以色列家園黨的支持。以色列家園黨的領導人雖然支持艾森科特，但表示該黨不會與阿拉伯政黨聯合執政。

目前，內塔尼亞胡繼續擔任看守總理，赫爾佐格則呼籲各方以國家安全為重，避免重選。