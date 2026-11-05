以色列大選｜總統接選舉正式結果 將就組閣與各政黨展開磋商
撰文：蕭通
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以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）於11月4日接過議會選舉正式結果，確認無單一陣營達到單獨組閣的門檻，他將與議會各政黨就組建聯合政府展開磋商。有分析認為，組閣談判預計將十分艱難。
以色列於10月27日舉行議會選舉，計票結果顯示，各陣營均未達到單獨組閣所需的61席多數門檻。與上屆議會相比，現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）陣營議席由68席降至53席。
目前，內塔尼亞胡和其主要競爭對手、前以軍總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）正在就組建執政聯盟進行談判。 其中，艾森科特的陣營在國會120席中，共獲48席。餘下19席由阿拉伯裔主導政黨贏得。
赫爾佐格4日敦促各政治領袖作出妥協，以求成功組建新政府。他表示，在當前選舉後沒有明確贏家的現實情況下，呼籲大家發揮原創性和創造力，展現勇氣和善意，讓國家獲得最終勝利。
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