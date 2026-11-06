以色列大選｜總統將宣布組閣人選　反對派已獲國會過半支持

以色列國會大選後組閣磋商持續，總統赫爾佐格（Isaac Herzog）表示將於周日（11月8日）決定授權人選嘗試組建新政府。與此同時，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和其主要競爭對手、前以軍總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）正在就組建執政聯盟進行談判。目前，領銜的反對派艾森科特的已獲得67名國會議員的多數支持。



據英國《衛報》報道，在以色列120席議會中，67名議員推薦艾森科特，46人支持內塔尼亞胡，7人棄權。對此，赫爾佐格則表示，儘管「磋商結果看似明朗」，但各黨派及陣營內部存在互斥，組閣前景仍存變數，透露將在週末與部分政黨領袖單獨會談。

資料圖片：2026年10月20日，以色列基里亞特馬拉基（Kiryat Malachi）入口處的廣告牌上，印有利庫德集團的以色列總理內塔尼亞胡（左）與雅沙爾黨（Yashar）領袖、前以色列軍方首長艾森科特（右）。（Reuters）

本次大選，阿拉伯裔政黨合計拿下創紀錄19席，成為關鍵力量。其中，有兩個阿拉伯裔佔多數的政黨都表示支持艾森科特，但艾森科特對合作設置多項前提，例如承認以色列是猶太國家、譴責哈馬斯是恐怖組織等。

同時，向來和內塔尼亞胡友好的極端正統派聯合妥拉猶太教（United Torah Judaism），明確拒絕推薦任何組閣人選。前國會議員Yousef Jabareen直言：「我們不是在好與更好之間做選擇，而是在我們認為的壞與更壞之間做選擇。」

赫爾佐格（Isaac Herzog）（Reuters）

赫爾佐格宣布組建新政府的授權人選後，候選人有28天組閣時間，可申請最多14天延期，一旦組閣失敗則可能再度大選。

目前，內塔尼亞胡繼續擔任看守總理，赫爾佐格則呼籲各方以國家安全為重，避免重選。