意大利廚師拒絕Pizza加菠蘿被解僱　訴訟揭露其他內幕

意大利人討厭菠蘿薄餅（Pizza）眾人皆知，但有人因此事竟被解僱？澳洲布里斯班（Brisbane）一名意大利廚師以「對他文化的侮辱」為由，拒絕在薄餅放上菠蘿，事後該名廚師遭到餐廳解僱，廚師因此提出申訴，餐廳方面則主張「這件事遠不止薄餅配料那麼簡單」。



意大利廚師坦布雷拉（Davide Tamburella）因拒絕向客人提供火腿菠蘿薄餅，遭到餐廳La Costa的管理層解僱。（linkedin）

據英國廣播公司（BBC）11月5日報道，被解僱的廚師坦布雷拉（Davide Tamburella）指，目前已結業的餐廳La Costa的管理層在事發約兩週前，向他的行為提出一連串投訴，其中一宗投訴表示他在一次宴會上拒絕為客人提供火腿菠蘿薄餅。而當時這位廚師表示，如果管理層的任何指示「冒犯了他的文化」，他「無需服從」。

坦布雷拉向澳洲公平工作委員會（Fair Work Commission）提起訴訟，聲稱自己遭到不公平解僱，此事才得以曝光。在當地時間週二（3日）公布的裁決中，委員會指出，坦布雷拉拒絕在薄餅上放菠蘿的原因是「身為意大利人，他認為在薄餅上放菠蘿是對他文化的侮辱」。

報告還指出，這是坦布雷拉在過去四年中，第三次拒絕在薄餅放上菠蘿，他先前要求老闆調查一下，意大利人不吃菠蘿薄餅到底有多重要。

意大利廚師坦布雷拉（Davide Tamburella）因拒絕向客人提供火腿菠蘿薄餅，遭到餐廳La Costa的管理層解僱。（linkedin）

同時報告亦針對坦布雷拉的其他行為，指其使用粗口、溝通方式不當以及「在工作場所不斷升級的挫敗感」。報告亦指出，他在今年4月工作期間撞到金屬扶手導致右手骨折；他此前亦一直希望餐廳能為他提供技術工人簽證擔保，以取得澳洲永久居留權。然而，據仲裁庭獲悉，在他被解僱後，餐廳終止相關程序。

申訴遭駁回 仲裁庭指逾期申請

裁決指，他因逾期提交申請，其不公平解僱申訴因此遭到駁回。

餐廳老闆英格拉姆則向《每日郵報》指：「這件事遠不止薄餅配料那麼簡單」。他表示正如公平工作委員會公布的裁決中所記錄，拒絕執行管理層關於顧客要求的指示，是紀律處分程序中提出的幾項問題之一。

根據坦布雷拉的領英（LinkedIn）個人帳戶資料顯示，他目前在另一間餐廳Don Gino任職主廚。