英國王室幕僚：查理斯三世或認真考慮訪華

英國王室一名高層幕僚最近表示，英王查理斯三世（King Charles III）不排除官式訪問中國。假如成事，將是相隔四十年以來，再有英國君主訪華。



加拿大CTV電視台、英國《每日電訊報》、《每日快報》等傳媒11月7日報道，該名英國王室高層幕僚日前向媒體形容，英國政府視查理斯三世為改善中英關係的秘密武器，指假如英國政府表示「英王會訪華嗎？」英王應該審慎考慮。

2026年10月28日，英國國王查理斯三世（King Charles III）在巴哈馬拿騷（Nassau）的議會廣場參加了一場「瓊卡努」（Junkanoo）遊行。（Reuters）

該名與查理斯三世合作近二十年的幕僚提到，中國是一個非常重要的大國，而且很複雜，再加上在過往四十年都沒有出現過英國君主訪華，因此為安排訪問計劃帶來不少難題。

查理斯三世曾在1997年以王儲身份到香港出席主權移交儀式，與時任中國國家主席江澤民同台。不過有日記顯示，查理斯三世當時曾形容部分中國官員為「可怕的舊蠟像」（appalling old waxworks）。

圖為1997年6月30日，查理斯代表英國王室，參與香港主權交接儀式。（Reuters）

現年77歲的查理斯三世曾在1999年為江澤民訪華設午宴款待，但沒有到白金漢宮出席國宴，以及在中國駐英大使館的送別宴。到了2005年，時任國家主席胡錦濤訪英時，查理斯三世則出訪美國而未有同場，亦未有在2008年出席北京奧運。

習近平2015年訪英時，查理斯三世曾現身部分活動，亦在克拉倫斯宮（Clarence House）接待習近平夫婦。

英國對上一次有君主訪華已經是1986年10月，查理斯三世的母親、已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與王夫菲臘親王（Prince Philip）訪問北京、上海及廣州。

習近平2015年10月訪問倫敦時，與英女王伊利沙伯二世同乘馬車。（Getty Images）

報道指，英國君主出訪由皇家訪問委員會（Royal Visits Committee，RVC）決定，委員會由首相府、外交部、白金漢宮代表組成，並根據戰略外交決定行程。查理斯三世繼位四年多以來，曾肩負多次複雜的國事訪問，包括改善英美關係、處理後脫歐時代的英歐關係，以及最近出訪加勒比海國家應對英國過往奴隸制問題等。