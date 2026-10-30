查理斯三世訪加勒比島國　嘉年華上即興展舞步　場地附近有示威

英國國王查理斯三世（King Charles III）展開加勒比島國的訪問行程，並於行程第一日到訪巴哈馬（The Bahamas），而查理斯三世在當地拋開王室禮儀的拘束，與當地人跳起舞來。



據英國廣播公司（BBC）於10月29日報道指，查理斯三世於行程第二日手持一對印有巴哈馬國旗配色圖案的沙錘，並加入當地「瓊卡努」（Junkanoo）嘉年華。

同時英國王室於社交媒體X發布影片，查理斯三世身穿西裝、戴着墨鏡加入遊行隊伍前列的舞者行列，並引來人群陣陣歡呼。

查理斯於巴哈馬第二日的行程，先在火烈鳥紀念碑（Flamingo Monument）前放置花圈，對已殉職的四名巴哈馬皇家國防軍（RBDF）成員致以敬意，該事件發生於1980年5月，古巴米格（MiG）戰鬥機擊沉巴哈馬皇家國防軍巡邏艇「火烈鳥號」（HMBS Flamingo），導致這四名官兵不幸殉職。

之後查理斯三世再到巴哈馬的拳擊學院，觀看兩位年輕拳擊手在拳擊台上的實戰對練。亦到訪當地的骨魚池國家公園（Bonefish Pond National Park），並與當地實地考察的學生，詢問有關學校考試的問題，以及他們立志成為海洋生物學家的抱負。

在「瓊卡努」嘉年華的遊行隊伍附近，有當地人進行抗議，並舉有「償還你們所欠我們的」字樣的標語牌，隨後被警方驅散。這群抗議者均來自「巴哈馬國家賠償委員會」（Bahamas National Reparations Committee）。

2026年10月28日，英國國王查理斯三世（King Charles III）在巴哈馬拿騷（Nassau）的議會廣場參加了一場「瓊卡努」（Junkanoo）遊行。（Reuters）

在查理斯三世抵達巴哈馬之初，面對該國有關奴隸制歷史的賠償的呼聲，他承認過去的體制帶來了苦難。「巴哈馬國家賠償委員會」主席尼科斯（Noelle Nicholls ）指，巴哈馬人要求英國王室為那些罪行道歉，並就造成的傷害賠償。

她續指，抗議者出現在盛大兼華麗的嘉年華慶典裏，對他們而言是一個非常沉重的時刻。表示因為國王的到來，卻未對過去造成的傷害進行贖罪。而查理斯三世則確定英聯邦領導人，會於下週在安提瓜（Antigua）舉行的一次重要峰會上，討論有關奴隸制遺留的問題。