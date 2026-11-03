慶典落雨卡米拉先擔傘走　查理斯變「落湯雞」暴躁拋下一句話

英王查理斯三世（King Charles III）近日繼續其加勒比島國的國事訪問，在安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）的獨立日慶典上，突然發生一場大雨， 隨從人員第一時間將場上唯一的透明雨傘遞給卡米拉（Queen Camilla），卡米拉隨即在護衛陪同下快步走向有蓋看台避雨，令查理斯變成「落湯雞」。而他則對身旁的總理開玩笑，表示「自己西裝上快要長西洋菜（watercress）」。



據路透社在11月2日的報道指，查理斯在當地時間1日前往安提瓜和巴布達的維維安理查茲爵士球場（Sir Vivian Richards Stadium ），參加該國獨立45週年的慶典閱兵儀式。儀式期間突然落下大雨，當地民眾儘管受到暴雨猛烈衝擊，但他們仍然毫不退縮。

然而查理斯則一邊打著手勢，一邊轉過身，試圖引起身邊的人注意並尋求協助，而王后卡米拉則拿着場上唯一的雨傘轉頭就跑，免受這場大雨的淋澆，留下查理斯變成「落湯雞」。報道指，查理斯當時反覆問道：「我的傘在哪?」。影片中查理斯當下「怒不可遏」地向隨從揮舞雙手，顯得極度沮喪與不滿。

而查理斯最後亦拿到了一把雨傘，事後他向該國的總理布朗（Gaston Browne）談笑風生，並打趣地提起剛才的遭遇：「我的西裝上快要長出西洋菜來了。」（I think I'm about to grow watercress on my suit）

路透社表示，這並不是查理斯第一次被拍下在公眾場合露出煩惱情緒，在2022年成為國王不久後，他在北愛爾蘭（Northern Ireland）出席活動時，一支鋼筆漏出的墨水沾到他手上，並隨即發出煩躁情緒：「天哪，我討厭這樣。」又表示：「真是受夠這破玩意了……每次都這樣。」

他隨後拿自己打趣，並在之後的一個活動中調侃道：「希望我的筆能好用，它平時可不太靈光。」