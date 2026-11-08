歐洲數十航班遭假炸彈恐嚇　法國立案追查：背後恐涉境外勢力

巴黎檢方11月7日表示，已就歐洲數十班商業航班過去一週遭連環假炸彈恐嚇展開調查，並追查幕後者與外國勢力的潛在關聯。



據法國24台（FRANCE 24）周六（7日）報道，巴黎檢察官辦公室向法新社稱，調查旨在找出散播假信息的電郵作者，並確定他們與外國勢力可能存在的關聯。

愛爾蘭政府周五表示，發送給愛爾蘭媒體的虛假炸彈威脅「很可能」是與航空公司受到威脅有關的「有組織的破壞活動」的一部分。

資料圖片：俄羅斯激進組織Male State（X@InsiderGeo）

截至目前各宗事件至今均未發現爆炸品，涉案者身份亦未明。部分電郵署名「男性國家的戰士」，與俄羅斯激進厭女組織Male State名稱相符；組織創辦人波茲尼亞科夫（Vladislav Pozdniakov）周五在社交媒體否認涉及，稱該運動2021年已不復存在。

俄烏戰事即將踏入第五個年頭，歐洲各國正密切提防俄羅斯干擾歐洲經濟以至民生的行動。