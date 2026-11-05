法國全國示威料70萬人上街　巴黎鐵塔關閉　里昂催淚彈水炮車齊發

綜合英法報道，法國11月5日（周四）預計各地將有數十萬人參加遊行示威；此前，工會號召舉行全國性罷工，預計參與者將涵蓋醫院工作人員、空中交通管制人員、郵政員工、教師以及鐵路員工。工會預計將有50至70萬人參與示威。法國政府則部署7萬警力應對。有學生加入示威行動，用垃圾桶堵路，並與防暴警察對峙。著名景點巴黎鐵塔宣布當日關閉。在里昂，示威者與警察發生激烈衝突，警方施放催淚彈及出動水炮車驅散示威者。



網上影片可見，里昂警方出動水炮車驅散示威者：

里昂的防暴警試圖驅散示威者：

綜合《路透社》與法媒報道，這次動員由包括法國總工會（CGT）在內的多個工會發起，並獲得學生團體的支持。此前，民眾因生活成本、公共服務和教育問題引發的示威遊行，引發法國近年來最嚴重的社會動盪。

CGT主席比內特（Sophie Binet）在受訪時表示：「我們今天需要大量民眾走上街頭。」

10月17日發生的騷亂和搶劫事件令安全部隊措手不及，全國各地商店和公共建築遭到破壞，也加劇外界對總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）危機應變措施的批評。

跨工會聯盟預計，巴黎以外地區將有50至70萬人參與罷工，首都巴黎將有4至8萬人參與罷工。

法國政府將在全國部署約7萬名警察。國內情報部門預計，巴黎以外將有50萬至70萬人參與示威活動。

教育部表示，預計17.5%的公立小學教師將參與罷工，工會則警告稱，鐵路和公共交通服務可能會受到影響。

預計參加5日遊行的人群中包括一些學生，他們表示，學校的糟糕環境和對未來感到徬徨仍然是他們最擔憂的問題。

網上影片可見，有學生用垃圾桶堵塞馬路：

網上影片可見，有學生聚集在學校外的馬路，並用垃圾桶堵塞馬路。