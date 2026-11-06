法國工會加入抗議示威活動　要求提高工資與公共服務水平

法國抗議示威活動持續，超過60萬名示威者11月5日（周四）參加法國各地的集會和遊行，五個工會亦加入當天行動，要求提高工資和公共服務水平。法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）表示，他將於下周一與工會和僱主召開「社會會議」。



綜合外媒報道，左翼工會CGT稱，周四的動員人數達到157萬，並稱這一數字是自2023年以來「前所未有的」，同時指出巴黎、馬賽、波爾多和里爾等地亦爆發大規模抗議活動。

工會誓言要將針對政府的聯合行動「提升到新的高度」，法國總工會（CGT）主席比內特（Sophie Binet）表示，他們的信息是「只有回應我們的訴求才能阻止這場動員」。內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）先前已部署7萬名警察，並誓言對任何可能發生的暴力事件採取「極其強硬的應對措施」。

2026年11月5日，法國示威者在里昂抗議高物價與高生活成本，現場有人焚燒雜物（Reuters）

總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府正試圖在懸浮議會中強行通過其2027年預算案。由於法國正努力應對嚴重的公共債務和赤字危機，該預算案包含一系列緊縮措施。

另一方面，各大工會猛烈抨擊政府的預算案，並在周四發表的聲明中指出，該預算案「透過針對最弱勢群體和病人、凍結社會福利並削弱社會保障體系的保護作用，加劇了當前的困境」。