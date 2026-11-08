黃仁勳捲女間諜風波　長女黃敏珊因「家庭因素」取消訪韓

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日因與一名中國籍新加坡數據中心公司女高層關係陷入風波，後者被指為中國間諜並曾與黃仁勳存在戀愛關係。黃仁勳長女黃敏珊8日則突然取消訪韓行程，外界揣測或與前述報道有關。



韓聯社引述消息報道，黃敏珊原定於周日（8日）下午在首爾與國務副總理兼科學部長裴慶勳會面，並於周一（9日）與科學部第二次長柳濟明共同主持「韓國AI新創夥伴關係論壇」，但有關行程全部取消，論壇將改由輝達另一位高層代為出席。

2026年8月19日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）Omniverse與機械人產品行銷高級董事、黃仁勳女兒黃敏珊現身北京2026世界機械人大會（WRC）。（網絡圖片）

另外，黃敏珊亦將缺席原定於9至10日在首爾舉行的「英偉達AI日」活動。消息人士稱取消原因是「家庭問題」，但未提供更多細節。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

據《紐約時報》11月6日報道，美國官員認定，新加坡數據中心公司Megaspeed中國籍女高層黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）受僱於中國國安部，為收集有關黃仁勳的情報、了解美國AI晶片行業及遊說英偉達對中國晶片政策而接近黃仁勳。英媒則報道稱，二人過去曾有「戀愛關係」。

2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

黃仁勳後稱二人往來全部與Megaspeed業務相關，互動並無異常。中國駐美大使館發言人否認有關指控，稱「完全是對中國的抹黑」。