紐時：美情報指接近黃仁勳女子是中國國安部間諜　中方批純粹抹黑

美媒11月6日引述據知情人士報道，2025年春天，在特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府高層之間流傳的一份備忘錄引述美方情報指，一名與英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）關係密切的中國女商人是來自中國國安部的間諜。對此，中國駐美大使館發言人劉暢表示，該篇報道「毫無根據」，以及「完全是對中國的抹黑」。



據《紐約時報》報道，女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）受僱於中國國安部，負責收集有關黃仁勳的情報，此舉是為了解美國AI晶片行業，並可能影響英偉達向中國供應其最先進晶片而採取的行動之一。

報道指，黃仁勳是特朗普的重要盟友，在全球AI發展激烈競爭中扮演關鍵角色。英偉達的先進晶片在全球備受追捧，該公司近幾年的成長也推動了股市的上漲。

報道稱，這份備忘錄的存在，以及美國官員對黃樂直接為中國國安部工作的評估之前均未見報道。

報道提到，中國對黃仁勳的興趣，以及北京希望透過讓其情報人員與黃仁勳建立密切關係究竟有何意欲，一直都是美國情報部門關注的焦點。

如今，這些問題也引起美國國會的關注。11月5日，眾議院三個重要委員會的共和黨領導人要求黃仁勳在11月較晚時候出席閉門簡報會，說明他與黃樂女士的關係。

《紐約時報》早前報道稱，黃仁勳成為中國情報部門的目標，而美國情報部門對身為中國公民的黃樂進行了至少一年的電子監控。報道亦提到，特朗普2025年曾聽取有關黃仁勳與黃樂關係的簡報，但他選擇不採取任何行動。

據與黃樂有過接觸的人士透露，黃樂英語流利，並與AI晶片行業的高層管理人員保持密切聯繫，其中包括黃仁勳以及英偉達超級電腦的主要組裝商之一，技嘉科技公司（Gigabyte）的高層。

目前尚不清楚黃樂何時首次與黃仁勳見面。 2024年，有媒體拍下兩人在台北一間酒吧同框的同時，黃樂所屬的新加坡公司Megaspeed開始斥資數十億美元採購先進的英偉達AI晶片。

2024年6月，英偉達行政總裁執行長黃仁勳（中間戴眼鏡男子）與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang，中間穿粉紅色裙女子）在台北參加聚會。（網絡圖片）

據英媒11月6日報道，黃仁勳被指曾與黃樂有「戀愛關係」（romantic relationship）。

英偉達的發言人里佐（John Rizzo）回應《紐約時報》報道時表示，該公司不會與客戶分享機密訊息，客戶也不會要求英偉達向美國政府施壓，要求其改變對華的晶片銷售政策。

里佐一直堅稱黃仁勳與黃樂的互動「並無異常」，跟他與英偉達眾多客戶的會面都是一致的，他又強調黃仁勳每年都會與數千名，與英偉達有業務往來的企業高層進行交流。