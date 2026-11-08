朝鮮前線部署自走炮成打卡點 韓邊境公園10天湧1.3萬人
撰文：韓學敏
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隨著朝鮮半島軍事緊張持續，朝鮮在朝韓邊境埋設地雷並部署自行火炮，距離韓國京畿道金浦市愛妓峰（Aegibong）和平生態公園1.5公里，反而吸引大量民眾觀光，僅10月26至11月4日十天間錄得逾1.3萬人次到訪。
據韓聯社（Yonhap）周日（11月8日）報道，愛妓峰與朝鮮海岸線直線距離僅1.5公里，遊客以望遠鏡即可看到朝軍自走炮；上月該批自走炮經媒體鏡頭捕捉，相關照片10月26日廣傳後掀起圍觀熱潮。金浦市統計，期內訪客達13,243人次，按年多7.5%；平日亦有每日1,000至1,200人。
惟朝鮮軍方近日為自走炮加蓋偽裝網，辨認漸見困難；因訪客激增兼停留時間拉長，金浦市分階段削減預約名額，11月4日起每小時限200人，個人及團體各佔100人。
金浦市官員表示，公園旨在讓人直面朝鮮半島分裂的現實、反思和平價值，即使訪客出於好奇而來，亦盼他們離開時會對和平多加關注，並體諒當地居民的處境。
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