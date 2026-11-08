《紐時》：多間獲批購買英偉達晶片中國企業疑為空殼公司

《紐約時報》11月7日報道，去年底以來，美國商務部批准多家背景可疑或與受制裁企業有關聯的中國公司獲取及組裝英偉達（Nvidia）H200晶片，當中一家名為「New Matrix」的企業幾乎沒有公開運營跡象，地址更為空置辦公室，引發華府出口管制與國安審查是否失靈之疑。



報道指，特朗普政府今年批准該公司使用英偉達H200晶片組裝用於訓練AI的電腦，記者到New Matrix北京西北郊工業園的登記地址查訪，發現辦公室空無一人，園區物業及公司目錄均查無此公司。

企業登記資料顯示，New Matrix的其中兩名主要所有人與2024年被美國列入實體清單的私募基金「智路資本」及其創始人李濱有關連，兩名分析員認為New Matrix可能是該基金相關公司的「門面」。

英偉達於2016年8月股價約1.4美元，並於2026年5月14日創出歷史高位236.265美元，升幅約168倍。圖為公司行政總裁黃仁勳。資料圖片。（Reuters）

「智路資本」創辦人李濱同時是紫光集團董事長，該集團一間子公司2021年因與中國軍方合作被列入黑名單。

報道另外提及3家獲批企業，包括伺服器組裝公司Maginfra，該公司據信為因與中國軍方合作而被列入實體清單的浪潮集團（Inspur）的分公司，雙方人員及專利有所重疊，也都有政府持股。此外，浙江銀盾雲科技就與曾向軍方承包商提供服務的雲端企業有關，上海嘉唐網絡科技有限公司前身則是國企晶片製造商大唐電信，後者為軍方供應商。

特朗普去年底批准英偉達向中國出售H200晶片，條件是美國政府獲得銷售分成，並要求台灣組裝的晶片先經美國，由政府收取25%關稅。晶片出售前，商務部須審核涉事公司的國安風險。

2025年4月30日，美國英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動中握手。（Reuters）

曾任白宮國安會中國事務主任的莉莎．托賓（Liza Tobin）質疑，商務部與英偉達均未有做足盡職調查，確保獲批企業符合條件。

美國商務部工業和安全局表示，會仔細審核所有申請的國安風險。英偉達發言人說，中國軍方依賴美國技術「沒有道理」，又指中國政府嚴格限制H200進口。New Matrix未有回應置評請求。