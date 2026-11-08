伊朗革命衛隊宣布解除導彈射程限制　2000公里上限取消

伊朗革命衛隊發言人穆赫比（Hossein Mohebbi）11月8日在德黑蘭記者會上表示，伊朗已解除對彈道導彈射程自行設定的2000公里限制。此舉意味伊朗可能尋求發展射程更遠的導彈，正值外界憂慮中東可能爆發新一輪全面衝突。



穆赫比被問及導彈射程限制時說：「這項限制對我們已經解除。」伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Mojtaba Khomeini）數日前警告，美國或以色列的任何「任何類型及程度的威脅」，都將面臨「沒有地理界限」的回應。

2026年7月15日，伊朗媒體公布伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）用無人機襲擊巴林謝赫伊薩空軍基地 (Sheikh Isa Air Base)，以及科威特阿里·薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）。（影片截圖）

伊朗目前並無已知射程超過2000公里的導彈。但美國官員曾表示，伊朗太空計劃的技術可轉用於建造洲際彈道導彈。今次宣布解除限制，可能進一步加劇地區緊張局勢。

美媒引述美英官員說法，伊朗在今年早些時候就曾涉嫌發射彈道導彈，嘗試攻擊距離本土近4,000公里、位於印度洋的美英聯合前進基地「迪戈加西亞島」（Diego Garcia）。

雖然德黑蘭始終否認該指控，但發言人穆赫比此番宣告已將飛彈與無人機產線全面移入地下防空地堡，並強調「將以實際行動證明戰力」。此舉無疑向北約盟國釋出明確訊號：未來一旦中東再度爆發全面對抗，歐洲大陸西側與更遠程的美軍樞紐，恐將直接納入伊朗常規遠程武器的靶標清單。