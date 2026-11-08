埃及火車相撞後出軌　至少4死88人傷

埃及11月8日有載客火車相撞，至少造成4人死亡、88人受傷。據埃及鐵路局表示，兩列載客火車在開羅以南約76公里處相撞，導致多節車廂脫軌。中國駐埃及大使館表示，目前暫無中國公民傷亡報告。



2026年11月8日，埃及北部吉薩省（Giza）有載客火車相撞後出軌，多節車廂翻側，多人死傷。圖為事故現場。 （Anadolu via Getty Images）

2026年11月8日，埃及北部吉薩省（Giza）有載客火車相撞後出軌，多節車廂翻側，多人死傷。圖為事故現場。 （Anadolu via Getty Images）

2026年11月8日，埃及北部吉薩省（Giza）有載客火車相撞後出軌，多節車廂翻側，多人死傷。圖為事故現場。 （Anadolu via Getty Images）

埃及鐵路局指出，當日一列由吉薩開往法尤姆（Fayum）的火車，從後撞上另一列從開羅駛往阿斯旺（Aswan）的火車，造成是次出軌事故。該局已向現場派出救援人員，清理現場並移走脫軌車廂，爭取盡快恢復線路雙向運行。當地媒體報道，現場有多個列車車廂翻倒在路旁農田。

埃及衛生部表示，傷者已被送往附近醫院接受治療。埃及衛生部長已要求相關機構提升應急響應級別，為傷者提供必要醫療支援。

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）表示，密切關注事故，已指示埃及相關部門提供必要幫助，迅速調查事故原因，並追究所有失職者責任。

2026年11月8日，埃及北部吉薩省（Giza）有載客火車相撞後出軌，多節車廂翻側，多人死傷。圖為事故現場。 （Anadolu via Getty Images）