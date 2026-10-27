埃及法老圖坦卡門「真實面貌」曝光　哨牙畸形　恐是近親通婚生下

古埃及法老王圖坦卡門年僅19歲便離奇死亡，死因至今仍籠罩在神秘面紗中。他在陵墓中沉睡3300年後，於1922年重見天日，墓中遺物幾乎奇蹟般地保存完整，讓他成為古埃及最廣為人知的法老之一。



英國科學家過去曾透過研究試圖揭開他的真實面貌，發現他生前可能有臀部肥厚、雙腳畸形及明顯暴牙（哨牙）等特徵，父母也很可能是兄妹。

埃及法老王圖坦卡門Tutankhamun（Unsplash@Suzi Kim）

圖坦卡門父母疑為兄妹 生前有暴牙、雙腳畸形

根據《The Independent》報導，BBC紀錄片《圖坦卡門：真相揭秘》（Tutankhamun: The Truth Uncovered）透過超過2000張電腦斷層掃描（CT）影像及DNA分析，重建圖坦卡門的外貌與家族背景，發現他生前可能有臀部肥厚、雙腳畸形及明顯暴牙等特徵。

研究也指出，他的父母很可能是兄妹，父親為法老阿肯那頓（Akhenaten），而他登基後也娶了同父異母的妹妹安赫塞娜蒙（Ankhesenamun）。研究認為，古埃及王室近親通婚可能增加後代罹患遺傳疾病的風險，也讓外界進一步了解圖坦卡門生前可能面臨的健康問題。

死因成謎！戰車事故、遭謀殺說受質疑

至於圖坦卡門的死因，研究結果也對過去的推測提出質疑。外界曾認為他可能死於戰車事故，甚至遭人謀殺，但研究發現，他生前可能患有多種遺傳性疾病，且雙腳部分畸形，無法獨立站立。研究人員推測，他可能因遺傳性荷爾蒙失衡等健康問題導致身體虛弱，最終死亡。不過，圖坦卡門的確切死因至今仍未有定論。

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