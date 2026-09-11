中國空軍精銳亮相埃及航展　運-20A殲-16直-20K等首度海外展示

【軍事】當地時間9月8日，第二屆埃及航展在阿拉曼國際機場正式開幕。應埃及軍隊邀請，中國空軍派出空警-500預警機、運油-20A加油機、殲-16戰機、直-20K直升機等多型現役主戰裝備靜態參展，這是中國空軍第二次亮相埃及航展，也是這四種機型首次在國外航展公開展示。



此次參展的四型裝備全部為中國自主研發，是人民空軍戰略轉型建設的標誌性成果。從預警指揮、制空打擊到遠程加油、戰場搜救，這四型裝備構成了一套全要素空中作戰體系。

第二屆埃及航展上中國空軍參展的殲-16戰機。（央視網）

中國空軍參展的四種現役主戰裝備機型現場圖片▼▼▼

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空警-500預警機是我軍空基網絡訊息體系的核心節點，可在全疆域、全天候和複雜電磁環境下執行預警探測、指揮控制和空空、空面武器跨平台聯合打擊等任務。

運油-20A加油機具有航程遠、速度快、輸油量大、兼容性高等特點，可大幅提升航空兵部隊的遠程機動和持續作戰能力，是人民空軍遠程作戰的「戰力倍增器」。

殲-16是雙座、重型、多用途戰機，以奪取制空權和實施對面攻擊為主要作戰使命，是我空軍進攻作戰和防空作戰的主戰機型。

直-20是中型雙發多用途直升機，能在晝夜複雜氣象條件下，遂行機降和運輸等多樣化任務，具有全域、全時出動能力。

空軍某部焦聯健：

這次我們駕駛戰機跨越多個國家和地區，遠程機動數千公里飛抵埃及，整個過程順利順暢，充分檢驗了國產戰機的可靠性和我們部隊的遠程投送能力。能夠站在非洲的航展現場，向世界展示中國自主研發的先進戰機，我感到無比驕傲。我們也希望通過這個國際交流平台，和各國空軍同行增進了解、深化互信。

據了解，埃及阿拉曼國際航展是非洲與中東地區規模最大的專業航空防務展之一。本屆航展為期三天，共有來自全球數十個國家的航空航天企業和軍方參展，涵蓋飛行表演、靜態展示、專業論壇等多項活動，集中展示航空航天、防務裝備、無人機等領域的最新技術成果。

此前，中埃兩國空軍剛剛結束「文明之鷹-2026」聯合訓練，中國空軍參演編隊直接轉場參加本次航展，實現了聯訓與參展的無縫銜接。

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