埃及火車相撞後出軌　至少7死112人傷　總統下令徹查究責

埃及11月8日有載客火車相撞，增至最少7人死亡、112人受傷。據埃及鐵路局表示，兩列載客火車在吉薩省（Giza）阿亞特地區（Al-Ayyat）、即開羅以南約76公里處相撞，導致多節車廂脫軌。埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）表示，密切關注事故，已指示埃及相關部門提供必要幫助，迅速調查事故原因，並追究所有失職者責任。中國駐埃及大使館表示，目前暫無中國公民傷亡報告。



2026年11月8日，埃及北部吉薩省（Giza）有載客火車相撞後出軌，多節車廂翻側，多人死傷。圖為事故現場。 （Anadolu via Getty Images）

2026年11月8日，埃及北部吉薩省（Giza）有載客火車相撞後出軌，多節車廂翻側，多人死傷。圖為事故現場。 （Anadolu via Getty Images）

埃及鐵路局指出，當日一列由吉薩開往法尤姆（Fayum）的火車，從後撞上另一列從開羅駛往阿斯旺（Aswan）、當時停滯於前方的火車，造成是次出軌事故。該局已向現場派出救援人員，清理現場並移走脫軌車廂，爭取盡快恢復線路雙向運行。當地媒體報道，現場有多個列車車廂翻倒在路旁農田。

埃及衛生部表示，傷者已被送往附近醫院接受治療。埃及衛生部長已要求相關機構提升應急響應級別，為傷者提供必要醫療支援。

2026年11月8日，埃及北部吉薩省（Giza）有載客火車相撞後出軌，多節車廂翻側，多人死傷。圖為事故現場。 （Anadolu via Getty Images）

新華社報道，當地居民阿薩德表示，事故發生時，他正在田間勞作，突然聽到一聲巨響，隨後發現一列行駛中的火車撞上了一列處於靜止狀態的火車。事故發生後，警方、消防和救護人員陸續趕到現場。

另一位當地居民艾哈邁德說，事故發生後，周邊村莊的居民第一時間趕到現場，幫助傷員脫困，並從翻側車廂下救出受傷乘客。

2026年11月8日，埃及北部吉薩省（Giza）有載客火車相撞後出軌，多節車廂翻側，多人死傷。圖為事故現場。 （Anadolu via Getty Images）

2026年11月8日，埃及北部吉薩省（Giza）有載客火車相撞後出軌，多節車廂翻側，多人死傷。圖為事故現場。 （Anadolu via Getty Images）

埃及衛生部於稍後時間稱，目前已有45名傷者出院，另有7人預計很快出院，其餘傷者仍在接受治療和醫學觀察。至於7名遇難者遺體，則已移交檢察機關處理。