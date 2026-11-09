美媒：黃仁勳承認有婚外情　英偉達：就間諜風波啟動調查

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），近日被懷疑墮入諜網，一名與其密切的中國女商人被指是中國國安部的間諜。雖然中國駐美大使館已指相關報道「毫無根據」、「完全是對中國的抹黑」，但英偉達11月8日宣布，董事會將啟動一項獨立調查。與此同時，外國媒體同日稱獲得黃仁勳寫給員工的電郵草稿，內容承認出軌。



英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人，曾在台北一起用餐。（網絡圖片）

電郵草稿承認對妻子不忠 向公司員工致歉

美國Axios於8日報道，黃仁勳草擬了一封發給員工的電郵，該草稿承認他與一名疑似中國間諜有戀愛關係，對自己的行為承擔全部責任，並將配合英偉達董事會的調查。

信中表示，「我欠我的家人，以及你們所有人一個道歉」、「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。對於我的所作所為，我沒有任何藉口」。

他表示，自己對所作所為負起「全部責任」，並坦承未能履行對英偉達員工、董事會及股東應盡的責任。他寫道：「領導英偉達是我一生最大的榮幸。我對英偉達的承諾堅定不移，也將努力重新贏回各位的信任。」路透社同日亦稱獲得該草稿，但英偉達尚未就此電郵草稿作出回應。

此場風波源於《紐約時報》10月的一篇報道，稱新加坡數據中心公司Megaspeed中國籍女高層黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）受僱於中國國安部，負責收集有關黃仁勳的情報，除了旨在刺探美國AI晶片產業情報外，亦可能試圖影響英偉達向中國供應尖端晶片的政策遊說及決策。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

獨立董事與獨立律師組委員會監督調查

英偉達董事會8日發聲明稱，鑒於近期有報道指出，該公司創始人兼行政總裁黃仁勳可能成為外國情報活動目標，英偉達董事會決定啟動獨立調查。「儘管董事會沒有理由相信國家安全或英偉達機密受到威脅，但董事會的調查仍在進行。」

聲明指出，一個由獨立董事組成的委員會，將在外部獨立律師的協助下監督此次調查。董事會將把美國的國家安全和經濟安全放在首位，認為這對公司及股東利益至關重要。黃仁勳完全支持此項審查，並承諾配合調查。董事會也對黃仁勳及其領導團隊充滿信心，並將在適當時提供進一步更新。

該公司發言人里佐（John Rizzo）同日發聲明表示：「今天的消息不會拖慢英偉達的腳步。黃仁勳致力於繼續擔任公司執行長，領導公司營運不受影響。」

在英偉達董事會宣布啟動調查前，美國共和黨幾名重量級眾議員亦已要求，黃仁勳本月需就間諜風波向國會說明。