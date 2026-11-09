黃仁勳承認有婚外情　美媒：致英偉達員工信全文曝光

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）被指與一名懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。



英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人，曾在台北一起用餐。（網絡圖片）

以下為彭博及Axios披露的黃仁勳致員工信的全文：

主旨：致全體員工的一封信

A message to our company

我欠家人及你們所有人一個道歉。

I owe my family and all of you an apology.

我對妻子不忠。我的行為傷害她和我們的孩子。我無法為自己所做的事情找藉口。我深感抱歉。

I was unfaithful to my wife. My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did. I am deeply sorry.

在我一生中，家人給予我愛與支持。他們值得我誠實、忠誠地對待。然而我卻辜負了他們，並損害共同建立的生活。我一力承擔自己所作所為及造成的傷害，亦接受隨之而來的批評。

Throughout my life, my family has given me love and support. They deserve my honesty and loyalty. Instead, I let them down and damaged the life we built together. I take full responsibility for what I did and the hurt I caused, and I accept the criticism that comes with it.

致我的妻子和家人：我愛你們。我知道一句道歉無法挽回自己所做的一切。我希望我們的家庭能夠癒合，並冀望隨着時間流逝，可以再次贏得你們的信任。

To my wife and family: I love you. I know an apology cannot undo what I have done. I hope our family will heal and that, over time, I can earn back your trust.

致英偉達同事，包括那些與自己共事數十載的人，以及董事會、合作夥伴和全球各地股東：你們本應從自己獲得更好的表現。

To my colleagues at NVIDIA, including those I have worked alongside for decades, and to our board, partners, and shareholders around the world: you deserve better from me.

領導英偉達是自己的畢生榮幸。為大家服務是自己的責任，並不辜負你們的信任。自己沒有盡到這份責任。我將全心投入英偉達，以重新取得大家的信任。

Leading NVIDIA is the privilege of my life. My responsibility is to serve you and be worthy of your trust. I have fallen short of that responsibility. I am fully committed to NVIDIA and will work to earn back your confidence.

對於報道提及的關於國家安全憂慮，英偉達董事會已啟動獨立調查。自己支持有關調查並將全力配合。我熱愛我們的國家和公司，致力保護英偉達並支持美國的國家安全。我以身為美國人自豪且感恩。

Regarding the national security concerns raised in news reports, NVIDIA's Board of Directors has initiated an independent investigation. I support the investigation and will cooperate fully. I love our country and our company, and I am committed to protecting NVIDIA and supporting America's national security. I am proud and grateful to be an American.

自己的家人不應為我的選擇承擔任何責任。我應一力承擔，請尊重他們的私隱。

My family bears no responsibility for my choices. I do. Please give them privacy.

1984年，20歲的黃仁勳在俄勒岡州立大學獲得電氣工程學士學位，比別人提前2年畢業。圖為黃仁勳和後來成為他妻子的米爾斯（Lori Mills）在大學畢業典禮上。（Nvidia官網）

此場風波源於《紐約時報》10月的一篇報道，稱新加坡數據中心公司Megaspeed中國籍女高層黃樂受僱於中國國安部，負責收集有關黃仁勳的情報，除了旨在刺探美國AI晶片產業情報外，亦可能試圖影響英偉達向中國供應尖端晶片的政策遊說及決策。

獨立董事與獨立律師組委員會監督調查

英偉達董事會8日發聲明稱，鑒於近期有報道指出，該公司創始人兼行政總裁黃仁勳可能成為外國情報活動目標，英偉達董事會決定啟動獨立調查。「儘管董事會沒有理由相信國家安全或英偉達機密受到威脅，但董事會的調查仍在進行。」

聲明指出，一個由獨立董事組成的委員會，將在外部獨立律師的協助下監督此次調查。董事會將把美國的國家安全和經濟安全放在首位，認為這對公司及股東利益至關重要。黃仁勳完全支持此項審查，並承諾配合調查。董事會也對黃仁勳及其領導團隊充滿信心，並將在適當時提供進一步更新。

英偉達CEO黃仁勳與家人合影，左起：女兒黃敏珊，左二：妻子Lori Mills，右：兒子黃勝斌。（getty）

該公司發言人里佐（John Rizzo）同日發聲明表示：「今天的消息不會拖慢英偉達的腳步。黃仁勳致力於繼續擔任公司執行長，領導公司營運不受影響。」

在英偉達董事會宣布啟動調查前，美國共和黨幾名重量級眾議員亦已要求，黃仁勳本月需就間諜風波向國會說明。