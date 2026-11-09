APEC峰會｜特朗普：屆時料晤習近平普京
撰文：聯合早報
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（11月8日）說，他預計下週在中國舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議期間，與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤。
據路透社報道，特朗普向記者說，這樣的會晤「將很有意思」（will be interesting），討論議題將十分廣泛，包括無核化及結束伊朗戰爭。
APEC領導人會議將於11月18日至19日在深圳舉行，中美俄領導人是否會借峰會舉行三方會談仍未確定。特朗普和普京此前都公開表示，有意在會議期間與習近平會晤。
中國外交部發言人毛寧上周三（11月4日）主持例行記者會時，回答有關APEC領導人會議期間，中俄美元首是否有會晤安排的問題說，中國就中俄美元首會晤同相關方保持着溝通。
隨着中美俄三國元首可能在深圳會晤的討論升溫，「雅爾塔2.0」的猜想近日也再度浮現。
1945年2月，時任美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、英國首相邱吉爾（Winston Churchill）和蘇聯領導人斯大林（Joseph Stalin）在克里米亞半島南部的雅爾塔（Yalta），舉行了一場影響深遠的歷史性會晤，確立了二戰後的利益分配和新國際秩序。
本文獲《聯合早報》授權轉載