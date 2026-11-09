黃仁勳婚外情｜特朗普：仍願帶他出訪亞洲　馬斯克稱其無可替代

人工智慧（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日致函員工承認婚外情。美國總統特朗普（Donald Trump）同日被問及此事時，稱黃仁勳「是個好人」。



彭博社報道，特朗普周日在返回華府前告訴記者：「我沒和黃仁勳談過這件事。我只知道他是個好人，但事情究竟是怎麼回事，誰也說不準。」

當被問到即將出訪亞洲，是否計劃帶黃仁勳同行時，特朗普則說，他還不確定，但願意帶他一起去，「我沒聽說他做錯了什麼。」

2026年11月6日，美國佛羅里達州棕櫚灘，美國總統特朗普在向記者發表講話。（Reuters）

黃仁勳曾遊說特朗普政府，准許英偉達向中國銷售除最新款外的先進AI晶片。他承認曾和黃樂有親密關係，並發信道歉。英偉達董事會宣布展開調查，釐清黃仁勳是否曾被外國情治機關盯上，但補充表示目前沒有理由認為美國國安或英偉達機密受到損害。

另外，美國富商、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也在社交平台X上做出回應，認同黃仁勳在AI人工智慧領域的地位是無可取代的。馬斯克周一轉發知名創投家兼紅杉資本合夥人馬圭爾（Shaun Maguire）的帖文，帖文指，黃仁勳無疑是這個世代最偉大的企業家之一，雖然這次「做了一件極度愚蠢的事」，且對美國來說是個壞消息，但他相信黃仁勳並非出於惡意。

馬圭爾強調：「犯下兩個錯誤並不能讓事情導向正確，但我認為，就美國在人工智慧領域的領先地位而言，黃仁勳是不可替代的。」馬斯克轉發了此一文章，並簡短寫下「我同意」（I agree）表達認同。