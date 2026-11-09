特朗普：倘美伊談判現進展　「極不可能」再發動新一輪攻勢

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於11月8日表示，只要美伊談判取得進展，美國便「極不可能」恢復對伊朗的大規模軍事行動。但他同時強調，駐中東美軍已準備就緒，並未排除再次動武可能。



2026年10月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）從馬里蘭州登上空軍一號，啟程前往密歇根州前發表講話。（Reuters）

特朗普當天接受美國媒體採訪時稱，美國是否向伊朗動武，取決於美伊能否就伊朗核計劃，以及重新開放霍爾木茲海峽等問題「簽署一份強而有力的協議」。

但他同時表示，如有必要，他仍會下令對伊採取軍事行動。特朗普稱，美軍已做好準備，目前在中東地區部署3艘航空母艦，並鎖定包括發電廠和橋梁在內的伊朗境內基礎設施目標。

新華社報道，2月28日美國和以色列聯合發動對伊朗大規模軍事行動以來，特朗普多次就結束伊朗戰事的意願發表前後矛盾的言論。目前美伊處於僵持狀態，外交進展甚微。