中國宣布11月10日起續暫停對美國加徵24%關稅　為期兩個月

中國國務院關稅稅則委員會11月9日發佈公告稱，自2026年11月10日13時01分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅措施，在2個月內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。



新華社報道，有關決定是為落實中美兩國元首華盛頓會晤達成的成果共識，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准而作出的。

國務院關稅稅則委員會辦公室表示，中方注意到，美方多次表示擬通過301關稅替代已被判決失效的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）項下關稅。中方將繼續密切關注美方後續舉措，視乎情況適時調整相關關稅反制措施。

美國宣佈暫停對中國海運、物流、造船領域尋求市場支配地位的《301條款》調查，為期一年。(Reuters)

該委員會指，這次中方繼續暫停實施部分對美加徵關稅，有利於為雙方企業合作提供相對穩定、可預期的政策環境，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。