美國中期選舉 | 中國話題為什麼大幅降温？中美關係驟變了嗎？

伴隨着中國崛起，中國日漸成為美國選舉不可缺少的議題。無論是總統選舉，還是中期選舉，均有候選人「拿中國說事」。人們早就習慣了中國在輿論場中充當搶走美國工人飯碗替罪羊的標籤。但是此次2026年美國中期選舉，一個明顯的觀感是，針對中國的話題討論量驟然降低。



根據政治廣告追蹤機構AdImpact的統計數據，以往2022年和2024年選舉，涉華相關的選舉廣告分別約為190支與216個，而此次中期選舉周期，兩黨以及候選人們發布的涉華相關競選廣告只有44個，數量驟降到原來的兩成。在競選資金方面，涉華議題的競選廣告花費約為2,620萬美元，遠低於2022年的6,560萬美元以及2024年的1.19億美元。

為什麼在選舉中借中國話題拉選票的趨勢在2024年達到高峰之後迅速跌落？是美國的對華政策發生了變化？還是美國輿論與民情對中國的態度發生了變化？

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂倒影池發表有關中期選舉演說後離開。（Reuters）

不是美國兩黨的對華政策發生了轉變，也不是美國民眾對華態度出現了扭轉，而是在大選的排兵佈陣中，中國議題作為吸引選民的籌碼，其效用正在遞減，因此兩黨的議員候選人借題發揮的情況就越來越少了。

從2018年特朗普掀起對華貿易戰開始，中美關係的結構性矛盾迅速走入人們視野。過去八年中美之間的結構性矛盾全線激化，美國兩黨的對華政策均取向強硬。比拼對華強硬是常態操作，指責對方親華對華軟弱，漸漸成為了常規選舉招數，兩黨很難分出勝負。

當雙方的姿態趨同時，靠中國話題爭取選票的邊際效應就逐步遞減。因此兩黨候選人就不再將這一話題作為出奇制勝的法寶，也就日漸減少了在這一話題上的投入。

選舉期間，特朗普在Truth Social上載一張寫着Veto（否決）字眼鴨舌帽的照片。（Truth Social）

這也正說明，中美關係處於高度對抗的狀態，美國國內在中國問題上形成了高度一致的共識。未來的美國政治如何更迭變遷，中美關係的基本鬥爭底色很難動搖。

中期選舉和總統大選有着根本的區別，中期選舉是議員選舉，是對總統和執政黨的執政進行打分，性質屬於問責投票。而總統選舉是投給個人的信任票。

2024年總統大選，涉中國話題升温是因為總統負責諸多國家戰略外交事務，中國是難以繞開的重大戰略事務，而中期選舉話題焦點更多集中在國家內政。這是2026年中期選舉涉中國話題有所降温的現實原因。

2026年11月2日，美國加州洛杉磯市中心， 一名選民在人行道上排隊等候，準備前往為中期選舉設立的臨時投票站投票。（Reuters）

2026年11月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區林肯紀念堂倒影池發表演說。 （Reuters）

任何國家的政治，歸根結底都是內部政治。美國中期選舉，美國兩黨鬥來鬥去，本身都要回歸現實。什麼現實，根據以往歷次中期選舉的民調，美國民眾關心的關鍵事項，經濟/通脹、醫療、移民或社會法治議題一直佔據前三名。只有外交戰略話題和國內民生有直接的聯動因果關係才會成為選民真正關心的焦點。

此次選舉對美國民眾來說，伊朗戰爭、俄烏衝突直接導致了美國的通脹，現實生存壓力驟增之下，選民才拋棄了共和黨議員轉投民主黨議員。共和黨選情被特朗普的戰爭政策連累了。

此時中國這個宏觀戰略敵人對美國不少人來說，其重要性就沒那麼明顯了。選民們無暇押注戰略宏觀，非常在意自身利益得失，生活現實主導一切是美國的經濟面臨危機的寫照。