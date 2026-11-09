據報黃樂誇口「可叫黃仁勳過來」　NetThunder CEO：然後就出現了

美媒調查報道披露，與英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳傳出密切關係的新加坡數據中心公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang），曾於台北一個場合向科技界人士誇口可叫黃仁勳現身，結果一語成真。



《紐約時報》引述當天在場的數據軟件公司NetThunder行政總裁施密特（Parker Schmitt）憶述，2024年6月一個潮濕晚上，黃仁勳在台北一間可俯瞰全市的酒吧，與多名亞洲大客戶聚會。凌晨過後，黃樂在人群中向在場科技界人士提出：「我敢說我可以叫黃仁勳過來。」施密特說：「然後黃仁勳立即就出現了。」

黃仁勳（左）出軌對象女商人黃樂（右）被指控懷疑是中國間諜。（網上圖片）

黃仁勳其後穿着招牌黑色皮衣到場，與眾人喝了一杯威士忌。報道指，他由另外兩名英偉達高層陪同，本來亦計劃出席該聚會。NetThunder在LinkedIn發布的照片顯示，黃仁勳與黃樂及一眾人士在酒吧合影。

黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（NetThunder/LinkedIn）

報道指，黃樂與黃仁勳並無親屬關係，她曾任Megaspeed董事總經理，公司文件其後移除其職銜，她亦曾自稱公司行政總裁。Megaspeed由中國遊戲及雲計算公司7Road於2023年分拆新加坡海外業務而成，黃樂近月已離開公司。

美國商務部正調查Megaspeed是否協助中國企業規避美國出口限制，新加坡警方亦正調查該公司是否違反當地法律。英偉達稱，未發現證據顯示其芯片被走私到中國。