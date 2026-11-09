黃仁勳出軌｜韓國：Nvidia英偉達GPU如期交付　供貨未受影響

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳因涉與一名中國女商人關係密切而接受內部調查，事件引發外界關注對公司供貨的影響。韓國副科學技術部長11月9日表示，儘管英偉達目前面對相關問題，韓國政府預計已簽約的英偉達圖形處理器（GPU）交付不會中斷。



路透社報道，韓國副科學技術部長當日作出上述表態。報道指，英偉達股價在周一盤後交易下跌，在Hyperliquid交易所的永續期貨及Blue Ocean系統的盤後交易顯示，英偉達股價約180.30美元，較上周五納斯達克收市價186.64美元下跌約3.4%。

黃仁勳承認對妻子不忠

今次內部調查源於有媒體報道指黃仁勳與一名中國女商人關係密切，該女子被指曾向北京傳遞情報。《紐約時報》上月報道，黃仁勳與Alice Huang有關係，後者為新加坡公司Megaspeed前高層，與黃仁勳無親屬關係，美國當局經調查後認定她為中國情報人員。黃仁勳向英偉達員工表示，自己對妻子不忠，但未披露關係細節。

在2025年11月23日開幕的第22屆中國國際半導體博覽會上，長鑫儲存首次全面展示DDR5和LPDDR5X兩大產品線最新產品。（長鑫儲存網頁）

報道指，黃仁勳女兒、英偉達高層Madison Huang取消原定到首爾出席英偉達會議的行程。她原計劃拜訪韓國AI初創公司Rebellions，並與Kakao Mobility舉行問答環節。Rebellions表示，活動因「英偉達內部不可避免的情況」取消。為期兩日、預計吸引約2,000人參與的「Nvidia AI Day Seoul」則按計劃舉行。

亞洲晶片供應商股價反

英偉達主要亞洲晶片供應商台積電、三星電子及SK海力士股價周一反彈，台積電升6.5%，三星及SK海力士分別升2.9%及4.7%。

對沖基金Pershing Square創辦人阿克曼（Bill Ackman）在X表示，黃仁勳是「了不起的人」，但若事件「不僅僅是婚外情，那顯然是真正的問題」，「我希望這只是簡單的婚外情，而非對我們國家安全的風險」。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）回應一則帖文時稱「我同意」，該帖文指黃仁勳「做了極其愚蠢的事」，「對美國不利」，但「黃仁勳對美國AI領導地位無可替代」。

美國總統特朗普（Donald Trump）周日表示，未曾就相關指控與黃仁勳通話，但形容對方是好人，「希望一切安好，他做得非常出色」。被問到接獲情報簡報時是否應採取行動，特朗普說：「不，我不這麼認為。我認為他是可敬的人。」《紐約時報》報道，特朗普約一年前已獲簡報相關情報，但選擇不作處理。

分析指，調查持續或內部審查可能推遲英偉達的投資決定或產品發布，對半導體行業有更廣泛影響，但英偉達產品難以替代，限制潛在衝擊。