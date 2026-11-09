黃仁勳認出軌｜3年前欽點成龍演自傳片　「他長得像我」竟成伏筆

國際影星成龍（Jackie Chan）曾因外遇在記者會上講了一段「我犯了全天下男人都會犯的錯」而飽受批評。沒想到英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在2023年10月受邀參加惠普（HP）網絡節目，被問及「誰適合在傳記片中飾演你」時，竟笑答成龍，因為「他長得很像自己」。如今黃仁勳坦承自己與被指控是中國間諜的黃樂（Alice Huang）有婚外情，讓此段訪問內容再度回到大眾視野，還成為埋下多年的迴力鏢。



點名成龍演自己竟成埋伏筆

2023年10月，黃仁勳上惠普節目《The Moment with Ryan Patel》，主持人詢問黃仁勳傳記電影人選，他毫不猶豫點名成龍，理由是兩人外貌相似。主持人追問「你會自己表演特技吧」，黃仁勳幽默回應會親自上陣：「我會做我自己的特技，是的。」

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至於與成龍長的相似的部分，黃仁勳指出鼻子這一特徵，成龍有招牌大鼻子，黃仁勳也對自己的大鼻子相當自豪。今年6月他造訪韓國，登上「國民MC」劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，命理師朴成浚分析其面相，稱讚他天庭飽滿、眼神靈動、鼻子聚氣，是大富大貴之相。

黃仁勳聽後比出讚，還開玩笑建議主持人劉在錫去整形做「仁勳鼻」（Jensen nose），還自豪笑喊這會引領韓國新時尚。如今黃仁勳坦承婚外情，網友回想起他當年點名成龍來演自己自傳的言論，紛紛笑虧「這伏筆埋得夠深」。

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