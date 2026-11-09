東京銀座萬部手機突斷網一小時　警搗破「假基站」拘31歲中國男

一名31歲中國籍無業男子11月7日在東京銀座街頭涉未經許可於車上架設無線機發射干擾電波、操作假基站，被警視廳當場拘捕，周邊逾1萬部智能手機一度斷網約一小時。



一名31歲中國籍男子11月7日在東京銀座街頭涉未經許可於車上架設無線機發射干擾電波、操作假基站，被警視廳拘捕（影片截圖）

據《讀賣新聞》（Yomiuri Shimbun）周一報道，警視廳稱查獲此類案件被屬罕見。該名男子居於東京都北區，本月7日下午3時半許在銀座路上發送訊號時，被埋伏的探員制伏。警方認為其目標是向購物的中國遊客手機發送詐騙短訊，內容為謊稱對方信用卡支付已遭暫停，誘騙對方登入釣魚詐騙網站。

一名31歲中國籍無業男子11月7日在東京銀座街頭未經許可於車上架設無線機發射干擾電波、操作假基站，被警視廳當場拘捕，圖為該男子作案工具。（影片截圖）

早於2024年12月，NTT DoCoMo 接獲銀座及新宿等地用戶稱手機突然斷網；2025年1月，DoCoMo 與總務省實地調查確認干擾電波所致，警視廳其後跟進偵查。該假基站發出的電波，與正規基站屬同一頻段。

警方統計，去年1月至今年10月，東京繁華街共18名中國遊客就干擾電波求助，詐騙損失合共約400萬日圓（約19.8萬港元）。