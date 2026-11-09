日本天氣｜東京氣溫急降至8.7°C　關東冷雨持續

日本關東地區11月9日降下冷雨，東京市中心上午11時氣溫降至8.7°C，較前一日同一時間的16.5°C急跌約8攝氏度。日本氣象協會提醒民眾注意極端溫差，以免影響健康。



根據日本氣象協會報道，關東甲信地區9日各處下冷雨，氣溫遠低於11月上旬應有水平。東京市中心在黎明前氣溫約13°C，至上午11時已降至8.7°C。

下午關東甲信地區斷續有雨，民眾外出需帶備雨傘，日間最高氣溫普遍較8日大幅下降，最暖時段亦僅略超10°C，不少地區長時間維持個位數，體感如12月至1月。

2026年7月15日，日本東京，行人在路上撐着傘。（Reuters）

2025年7月23日，日本東京，行人在一間證券公司外的電子股票屏幕前等候過馬路，屏幕上顯示當日的日經平均指數。（Getty）

10日早上仍有雨 11日起逐步回暖

報道指，雨勢將持續至10日上午，其後天氣逐漸轉晴。東京市中心10日最高氣溫預計14°C，仍較平年低約4°C；11日起寒氣逐步緩和，至14日前後將有似春天般溫暖的晴天。惟晴朗日子早晚氣溫容易下降，部份日子寒冷，日夜溫差亦大，民眾需注意健康管理。

氣象協會亦提供防範「寒暖差疲勞」建議，包括保持規律生活以調節自律神經；攝取乳酪、味噌、納豆等發酵食品調理腸道；選擇易穿脫衣物按氣溫調整；浸浴時浸至頸部以溫暖神經密集部位；適度運動及伸展，提升代謝及體溫。