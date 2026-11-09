中國特使翟雋訪伊朗談中東局勢　促政治解決勿動武

中國政府中東問題特使翟雋11月8日訪問伊朗時表示，今年是中國和伊朗建交55周年和兩國建立全面戰略夥伴關係10周年，中國願以此為契機，推動雙方關係取得新進展。



中國外交部網站消息指，翟雋訪問伊朗時分別與伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里、外交部常務副部長拉萬奇、外交部部長助理兼波斯灣總司長阿里貝克會面，就中伊關係及當前中東局勢進行深入交流。

翟雋稱，中伊傳統友誼深厚，今年是中國和伊朗建交55周年和兩國建立全面戰略夥伴關係10周年，中國願以此為契機，推動雙方關係取得新進展。

他說，當前中東地區戰事延宕、外溢擴散，中國認為，武力手段不能解決問題，各國主權和安全都應得到尊重，相關各方應當堅持和平選擇，以理性務實的精神聚焦政治解決，推動地區早日恢復穩定和發展。

2025年6月15日，在以色列襲擊伊朗之後，巴基斯坦拉哈爾（Lahore）的人們在一輛裝有假飛彈的車輛頂上舉行反以色列抗議活動，揮舞著伊朗國旗並高喊口號。（Reuters）

翟雋也說，中國願秉持中國國家主席習近平提出的致力於中東和平穩定的一系列倡議和主張，支持地區國家發展睦鄰友好關係，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建地區安全新構架，推動實現地區長治久安。

此前，中國外長王毅11月2日在北京與巴蓋里會面時就中東局勢說，各方都應本着對人民負責、對歷史負責的態度，相向而行，以理性務實的精神聚焦政治解決，而不是再次兵戎相見。

王毅還說，儘管國際局勢動盪變幻，但中伊關係始終保持平穩發展，這符合兩國人民的根本利益，也符合全球南方國家團結合作的願望。中國支持伊朗維護自身主權和安全，願同伊朗一道，推動中伊關係繼續發展。