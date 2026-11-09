美國男離婚慳律師費靠AI尋求法律建議　法官當庭駁回撫養權申請

離婚遇上財產分割、子女撫養權爭議，越來越多人選擇向人工智能（AI）聊天機械人求助，甚至讓AI代寫法律文件、制定訴訟策略。然而，AI提供的建議未必準確，不僅讓律師頭疼，也可能令當事人在法庭上吃虧。



《華爾街日報》報道，美國一家全國家事律師事務所今年春季調查133名律師，發現80%曾收到客戶提交疑似由AI生成的法律文件或訴訟建議。

美國喬治亞州35歲男子伯恩斯（Logan Burns）去年婚姻破裂後，因無力負擔7000美元律師費，轉而每月支付19.99美元使用ChatGPT，尋求子女撫養權方面的法律建議。

聊天機械人ChatGPT告訴他，子女通常須在某州居住滿六個月，當地法院才有權裁定撫養權。伯恩斯據此質疑蒙大拿州法院的管轄權，卻遭法官當庭糾正，因為這項規定存在緊急情況等例外，而他自己也曾提出緊急申請。

雖然伯恩斯最終取得子女臨時撫養權，但案件仍未了結。

另一單案件中，一名企業主聽信AI建議，認為可輕易爭取降低前妻贍養費，卻因AI未全面審視財務狀況而敗訴。他先後委託兩家律師事務所處理案件，耗時近兩年，法官才初步同意暫停支付贍養費。

結婚（Unsplash@Jeremy Wong Weddings）

AI生成的錯誤文件也給法院增添負擔。加利福尼亞大學三藩市法學院兼職教授沙洛坦（Damien Charlotin）統計，已有148起家事案件的裁決涉及法官指出虛假法律引述或其他疑似AI錯誤，其中超過100起發生在今年。

佛羅里達州一名自行處理離婚訴訟的男子，更利用AI提交至少145份動議，以及長達863頁的附錄。法院最終下令，今後未經律師簽署的文件一律不予受理。

律師警告，AI往往只根據用戶單方面說法提供建議，忽略法律例外、財務證據及爭議雙方的不同陳述，容易讓當事人誤判勝算，反而增加訴訟成本。