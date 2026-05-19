人機包裹分揀大戰　人類險勝　賽後稱「左臂痛到像斷掉」｜有片

人形機械人新創公司Figure AI 5月18日進行的一場「人機大戰」直播引發廣泛關注。在一場持續8小時的包裹分揀競賽中，人類員工Aime以微弱的效率優勢勝出，但公司行政總裁阿德科克（Brett Adcock）宣稱：「這是人類最後一次獲勝。」



在直播中，Figure的機械人展示了長達24小時不間斷、自主運行的能力，期間處理了超過3萬個包裹。公司稱其間未出現「單次故障」。隨後，機械人與員工艾梅進行了8小時的效率比拚。結果顯示，Figure F.03機械人處理了12,732個包裹，平均每個耗時2.83秒；而艾梅則處理了12,924個包裹，平均每個耗時2.79秒，以約0.7%的效率優勢取勝。

阿德科克在社交平台X上祝賀Aime時寫道，這位員工表示自己的左前臂「基本上廢了」。他同時預言，人類的勝利將不會再現。這場直播吸引了超過300萬人次觀看，觀眾甚至為機械人起了名字，如同觀看真人秀。

儘管演示令人印象深刻，專家對其大規模應用仍持審慎態度。俄亥俄州立大學工程學院院長霍華德（Ayanna Howard）指出，直播中機械人曾出現擺放錯誤、碰落包裹等失誤，她認為人形機械人目前仍更像一個「科學項目」，要完全自主應用於物流中心，產業仍有長路要走，Figure AI則將此視為機械人未來接管倉庫和工廠單調工作的願景演示。