白宮連發兩AI帖文：特朗普穿盔甲賀5.4、鮑威爾掉垃圾桶諷高利率

白宮5月4日發布一則帖文，轉發美國總統特朗普（Donald Trump）分享由AI人工智能生成的聯儲局主席鮑威爾掉進垃圾桶的圖像，以抨擊其利率政策。周二，白宮再發一則帖文，內容是特朗普的《星際大戰》（Star War）人工智能圖像，以慶祝5月4日。



在轉發特朗普的帖文中，特朗普稱鮑威爾為「太遲了」（Too Late），這是他多次使用的綽號，並指責鮑威爾維持了高企的借貸成本。 特朗普寫道：「太遲了」對美國來說是一場災難！利率太高了！ 」

就在不久前，聯儲局決定將利率維持在3.5%至3.75%的區間不變。特朗普一直認為利率應該大幅降低，並多次敦促聯儲局主席降低利率。

在最近的另一篇貼文中，特朗普批評鮑威爾留任的決定，聲稱他找不到其他工作，「鮑威爾想留在聯儲局，因為他在其他地方找不到工作——沒人想要他。」

在周二的帖文中，特朗普穿着盔甲，手持美國國旗，旁邊還有一個「尤達寶寶」。白宮的配文寫道：「在這個需要力量的銀河系——美國已做好準備。這就是正道。願原力（在電影《星際大戰》（Star War）系列中，是一種無處不在、超自然的神秘能量場，由所有生物創造）與你同在。」

上週，特朗普還發布了一張AI生成的自己手持槍支威脅伊朗的圖片，並配文「不再是好好先生了」。