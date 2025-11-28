WSJ稱特朗普籲高市早苗勿刺激中國　日方否認及提抗議：無稽之談

日本對美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）網絡版11月26日釋出的報道提出抗議，駁斥美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與日本首相高市早苗的通話中，要求後者在台灣問題上不要挑釁中方是「無稽之談」。



特朗普與中國國家主席習近平24日電話會談後，緊跟着在25日與日本首相高市通電。高市在電話會談後，拒絕回答特朗普是否言及中日關係。

對於華爾街日報突然放話，日本官房長官木原稔27日稍早在記者會上回答： 「會晤細節屬於外交範疇，我不予置評。」

木原稔也在另一場記者會上，對華爾街日報的報道做出抗議。他說：「政府收到很多詢問，我們認為有必要澄清。」對報道援引消息人士談話說「特朗普建議不要在台灣問題上挑釁中國」，這一說法並不屬實，並透露已就此事向華爾街日報提出抗議。

2025年10月21日，日本官房長官木原稔抵達位於東京的首相官邸。（Reuters）

日媒引述，特朗普在《華爾街日報》的採訪中強調：「我們與日本、中國、韓國和許多其他國家都簽署了重要的貿易協定，世界處於和平狀態。讓我們保持這種狀態......中美關係非常好，這對我們的盟友日本有利。」

一般認為，特朗普若做出勸解，主要也是出自於美方的貿易利益。一來是中美貿易談判接近尾聲。二來，美國也正在要求中國暫緩收緊稀土出口限制，落實明年的中美元首互訪。同時，考慮到明年的美國中期選舉，特朗普希望中國增加對美國農產品的採購，擴大美國農民對他的支持。

上智大學專研美國政治學的前島正弘教授在回答外媒詢問時指出：「對特朗普而言，中美關係至關重要，而日本一直被當作一張牌來維繫這段關係。特朗普肯定期望日本能夠妥善處理與中國的關係。」

高市早苗7日回答有關台灣有事的言論引起千層浪，她言及如果中國對台灣動武，可能會構成「威脅日本生存的局面」。她並認為在理論上，包括自衛隊動用武力在內的集體自衛是可能的。這一表態，一掃歷屆首相的含糊措辭，更被中國視為踩到了台灣問題的紅線。

關於高市早苗的涉台發言，日媒留意到美國駐日大使格拉斯（George Glass）在X社交平台上表達了對日本的支持。但是，特朗普以及國務卿魯比奧（Marco Rubio）一直沒有表態。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

日本輿論認為，如果這是特朗普在放出「希望改善與中國關係」的強烈訊號，則是給對華強硬的高市早苗出了一道「中日外交」難題。

高市早苗26日在國會回答反對黨立憲民主黨提問有關中日關係時不願多說，她回答：「日本一貫對中國持建設性和開放的態度。我有責任通過對話建立更加全面、良好的關係，並最大限度地維護國家利益。」

至於被視為踩到中國紅線的「威脅存亡」定義，她回答：「關於一些具體案例，我上次國會答辯中如實作答。政府的官方立場是根據所有信息，並結合每起事件的具體情況做出判斷」。

對於高市這次的回答，日本反對黨立憲民主黨黨魁、前首相野田佳彥稱：「不再給出很多具體的例子，我認為這實際上是一種（對談話的）撤回。」

實際上，高市對華強硬姿態被指已讓她獲得日本保守派選民更大的掌聲，近日所發布的民調還突顯她的發言未影響支持率。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

關注中日關係的自由撰稿人德本榮太郎受訪時認為，修復日中關係還需要一段時間，他指出，要高市早苗放下身段，馬上修改言論並不容易。

德本榮太郎推測，中國對高市早苗的不滿是自10月底，在韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，後者曬出與台灣代表的握手照片開始。其次，高市早苗首次與習近平舉行會晤，對台海局勢以及香港和新疆維吾爾自治區人權狀況表達「嚴重關切」，這都足以激怒北京。

