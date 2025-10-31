APEC峰會｜習近平與高市早苗會談　日方：確認構築戰略互惠關係

亞太經合組織（APEC）峰會10月31日於韓國慶州舉行期間，與會的中國國家主席習近平與日本新任首相高市早苗舉行會談。



共同網報道，高市早苗會後向傳媒透露，她在會談上與中方確認推進戰略互惠關係，以及構築具建設且穩定的關係。

她指在會談上，也就圍繞中國恢復進口日本水產品和牛肉一事，要求中方積極應對。她也對包括釣魚島（日方稱尖閣諸島）在內的東海問題，以及中國的稀土出口管制、日本人在華被拘留問題表達關切。

高市早苗在會談開始前夕於社交平台X發文，稱她與習近平在APEC峰會開始前互相問候，由她公開的照片可見，兩人都臉露笑容，東道主韓國總統李在明就站在兩人附近。

圖為2025年10月31日，習近平在APEC峰會上與日本新任首相高市早苗碰面。（X/@takaichi_sanae）

習近平在會談上表示，願意與日揆保持溝通，共同推動中日關係邁向正確軌道，並建立具建設意義的雙邊關係以符合新時代需要。

高市早苗則稱，中國是日本最重要的鄰邦，日中兩國對區域及國際社會的和平及繁榮有重要的責任。她希望透過推動戰略互惠關係及建立具建設的穩定關係，為雙方關係設立大方向。

日本放送協會（NHK）報道，預計雙方會談推動戰略互惠關係以擴大共同利益，但高市可能會就中國的稀土出口限制，以及在東海等活動表達憂慮。