APEC峰會｜高市早苗超熱情式外交再度上演　「滑椅子」一幕掀話題

亞太經合組織（APEC）峰會10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，日本新首相高市早苗成為話題，她被拍下「滑椅子」找印尼總統聊天、熱情地與智利總統搭膊頭交談的畫面，日媒指，這些「超積極」的外交行為舉止引起網民注意，片段在網絡熱傳。



在10月31日的會議上，高市早苗坐在印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）旁邊，在熱傳的現場片段中，普拉博沃正閱讀文件，高市早苗則目不轉睛地看著他，她之後「滑椅子」靠向普拉博沃，面帶微笑，普拉博沃也注意到她，雙手合十示好，兩人開始聊天。

據日媒指，兩人或許在語言溝通方面存在一些困難，高市早苗仍積極地與普拉博沃互動，用手勢表達自己的想法，兩人一起閱讀文件。

在11月1日的APEC會議上，高市早苗則被拍下她熱情地與智利總統博里奇（Gabriel Boric）交談的畫面，她把手分別搭在對方的肩膀與手臂上。

2025年11月1日，日本首相高市早苗在APEC會議上與智利總統博里奇（Gabriel Boric）交談，並熱情地把手搭在對方膊頭上（Yonhap via REUTERS）

日媒指，高市早苗在峰會上出人意料、極其活躍的「超積極」外交策略讓網民驚訝。有網民讚這是前首相石破茂做不到的「搭訕」方式，但也有網民認為她的行為不得體。

美國總統特朗普較早前訪問日本時，高市早苗也曾與對方表現親暱，因此引起爭議。