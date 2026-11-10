特朗普：伊朗局勢朝結束戰事方向發展　現無必要重啟軍事行動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月9日突然現身白宮記者會，重申美國目前似乎沒必要對伊朗重啟軍事行動，局勢朝著結束戰事的積極方向發展。



2026年11月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席白宮記者會。 （Reuters）

特朗普在記者會上表示，看到伊朗戰事正朝著結束的方向發展勢頭。美國似乎沒有必要再對伊朗採取軍事行動。他說，「在現階段……採取軍事行動似乎並非十分必要。但我們已嚴陣以待，一旦情況有任何變化，隨時可以行動。」

特朗普又稱，認為這場戰事很快就會結束，但補充不會對伊朗局勢的發展作任何保證，並強調伊朗絕不會擁有核武，這一點絕無商量餘地。「他們明白這一點。他們接受了這一點，只是嘴上不承認罷了。」他又透露，計劃暫時維持對伊朗海上封鎖。

另外，特朗普表示，也看到俄烏結束戰事的強烈意願，美方代表正在阿布達比就此與俄烏進行非常好的對話。

2026年10月13日，伊朗阿巴斯港附近的霍爾木茲海峽船隻。（Reuters）

特朗普同天曾在白宮與到訪的卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會談，特朗普之後在社交平台發文稱，雙方深入討論伊朗相關議題，卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林、科威特等國更傾向於維持現狀，即繼續實施「史上規模最大的海上封鎖」並執行「鐵門」計劃，封鎖範圍涵蓋陸地與海上。同時，各方一致認為，絕不允許伊朗擁有核武器，這不容談判。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）同日表示，調解方巴基斯坦和卡塔爾都開展了相關斡旋工作，目前伊朗仍與卡塔爾和巴基斯坦保持聯繫。伊朗提出的「兩日計劃」仍有效，該方案旨在恢復霍爾木茲海峽和波斯灣的安全，如果美國落實伊朗提出的要求，兩天內就可以為地區局勢出現積極變化創造條件。