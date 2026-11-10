特朗普爆AI巨頭曾遭警告準備坐監　強調總統力量可應對風險｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月9日在一次專訪中透露，美國政府曾向一家大型AI企業的行政總裁提出入獄警告，隨後對方立即修整業務，以此闡述總統的行政力量可以應對AI風險，並主張應該彈性管控AI。惟他並未透露所涉的人物或所屬公司名稱。



美媒報道，特朗普日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》訪問時透露，司法部曾經收到舉報有人利用AI做壞事，隨後向其提出入獄警告：「你喜歡橙色嗎？現在就回家，看看你的妻子和孩子，親吻他們道晚安，因為明天早上你就要進監獄了。」

隨後，特朗普又補充澄清，該高層並非惡意行事，已在收到警示後全面調整相關業務。報道分析，儘管特朗普並未透露是哪家AI企業收到警告，他以此證明行政力量足以應對AI安全風險，並認為行業風險被誇大。

特朗普強調：「我不反對設置安全防線，但我不想讓我們處於絕對劣勢，我認為風險遠沒有他們說的那麼大，而且我認為風險是可以控制的。」

2026年11月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在記者會上發言。（Reuters）

此前，特朗普也曾淡化AI災難論，認為總統本身就是AI的核心約束力量，也曾牽頭多家AI企業簽署自願安全協議。隨著地方選民對數據中心擴張的反對聲浪上升，美國國內AI監管路線分歧持續加劇。

特朗普這番言論發表的時機，正值英偉達（Nvidia）董事會正針對行政總裁黃仁勳可能與外國情報機關有所關聯的指控展開獨立調查。黃仁勳已承認有婚外情。英偉達表示，沒有理由相信公司機密或美國國家安全受到危害。特朗普則稱讚黃仁勳是個正直的人。