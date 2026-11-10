黃仁勳出軌｜特朗普：黃稱不知女方是間諜　FBI啟動調查

撰文：蕭通
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英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳承認出軌，並被指墮入諜網的風波備受國際關注。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月9日現身白宮記者會，透露聯邦調查局（FBI）正調查黃仁勳的間諜風波。他同日並曾與黃仁勳交談，問及對方是否知道婚外情對象是間諜，「他（黃仁勳）說他完全不知道那個人是間諜。」

2024年6月，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（中間戴眼鏡男子）與新加坡公司Megaspeed時任高層黃樂（Alice Huang，中間穿粉紅色裙女子）在台北參加聚會。（網絡圖片）

特朗普表示，9日天和黃仁勳通電話，「只是想問他感覺怎麼樣，過得如何。我還問了他這件事，『你當時知道她是間諜嗎？』他（黃仁勳）說完全不知道。」特朗普稱，他相信黃仁勳的說法。

特朗普稱，認為黃仁勳是了不起及正直的人，稱對方正在遭受巨大的痛苦，但「我非常有信心他會一切順利」。

下周出席APEC峰會　料不會與習近平討論此事

當被問及下周在深圳會見中國國家主席習近平時，是否會討論相關議題，特朗普回答說：「不，我想不會。」

英國廣播公司（BBC）報道，特朗普並表示FBI正在調查此事，但沒有詳細說明調查內容或啟動時間。FBI方面暫未置評。

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